Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Burhaniye’de yapılan Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ören Plajı’nda düzenlenen Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’na 7 ülkeden 12 erkek, 12 kadın takımı katıldı. Karşılaşmalarda, kadınlar kategorisinde Müge Ocakçı - Hatice Can Tonbul ikilisini 2-1 mağlup eden Romanya’dan Ioana Sorina Hododi - Ioana Andreea Miu ikilisi, üçüncülüğü elde etti. Final maçında Romanya’dan Adina Stanciu - Ioana Alexandra Ordean’ı 2-0 yenen Moldova’dan Ana Nicolaev ve Polina Voleanin şampiyon oldu.

Erkekler kategorisinde üçüncülük maçında Moldova’dan Egor Dobcis - Maxim Korsakov’u 2-0’la geçen Sırbistan’dan Lazar Kolaric - Djordje Klasnic, üçüncü oldu. Final maçında ise iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Hasan Hüseyin Mermer - Sefa Urlu’yu 2-0 mağlup eden Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru ikilisi Balkan şampiyonu oldu.

Ayrıca 23-25 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda erkeklerde şampiyonluğu Eren Siper - Fatih Uçar, ikinciliği Halil İbrahim Yarar - Nevzat Kaan Erol, üçüncülüğü de Bartun Barış Güldalı - Tuna İmdat elde etti. Kadınlarda ise şampiyon Sudenaz Yılancı - Melis Didar Özkanca, ikinci Zeynep Genç - Zeynep Gül Küskün, üçüncü de Lorin Türkdoğan - Aleyna Su Yılmaz oldu.

Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Balıkesir B.Şehir Bld. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, Balıkesir B.Şehir Bld. Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Balıkesir B.Şehir Bld. Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, Balıkesir B.Şehir Bld. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin İnal, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve BVA Teknik Delegesi Tosho Syoyanov takdim etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun iş birliği ile Balkan şampiyonasını yaptık. Burada 7 ülkeden 24 takım yarıştı. Bir nebze olsun buradaki inanların heyecanına ortak olduk. Ben birada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Uğur Değirmenci de, “Bu gün Balıkesir Burhaniye Ören Plajında çok güze bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Burhaniye Belediyesi’nin katkıları ile harika bir organizasyon oldu. Balkan şampiyonasına 7 ülkeden toplam 24 takı katıldı. Bunun 12 tanesi erkek, 12 tanesi kadın. Yapılan 40 müsabaka sonunda şampiyonlar bu gün belli oldu. Ödül törenini de protokolün katılımı ile yaptık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, “Bir hafta süren güzel maratonu kazasız belasız bitirdik. Protokolün katılımı ile ödül törenini yaptık. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bize bu imkanı sağlayan paydaşlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Bakanlığımıza, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Balkan Voleybol Birliği’ne teşekkür ediyorum” cümlelerine yer verdi.