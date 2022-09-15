Türkiye genelinde ayçiçeği üretiminde 9’uncu sırada yer alan Balıkesir üretmeye devam ediyor. Balıkesirli üreticileri hasat sevincine ziyaretleriyle ortak olan Vali Şıldak, Susurluk İlçesinde ayçiçeği tarlalarında biçerdöverle hasat yaptı.

Türkiye genelinde ayçiçeği üretiminde 9’uncu sırada yer alan Balıkesir üretmeye devam ediyor. Balıkesirli üreticileri hasat sevincine ziyaretleriyle ortak olan Vali Şıldak, Susurluk İlçesinde ayçiçeği tarlalarında biçerdöverle hasat yaptı.

Eylül ayının gelmesiyle şehrin birçok bölgesinde farklı ürünlerin hasadı devam ederken neredeyse her gün sahada olan Vali Şıldak hasat öncesi Susurluk İlçesinde bulunan bir Tohum Üretim İşletmesini ziyaret etti. Tesisin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Şıldak daha sonra beraberinde Susurluk Kaymakamı Muammer Köken ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile birlikte ayçiçeği tarlasında hasat gerçekleştirdi.

Hasat döneminin bereket sevincini üreticiler ile birlikte yaşayan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’in her bir köşesinde bulunan zenginliklere hayran kalmamanın mümkün olmadığını söyledi.