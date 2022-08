Balıkesir Edremit’te kurulan ağaç işleme atölyesindeki maharetli eller sayesinde atık ağaçlar sanat eserine dönüşüyor. Başta zeytin ağaçları olmak üzere, çeşitli ağaçlardan üretilen masa ve sehpaların yanı sıra, ayna çerçeveleri ve aydınlatma ünitelerine kadar onlarca ürün yapılıyor.

Balıkesir Edremit’te kurulan ağaç işleme atölyesindeki maharetli eller sayesinde atık ağaçlar sanat eserine dönüşüyor. Başta zeytin ağaçları olmak üzere, çeşitli ağaçlardan üretilen masa ve sehpaların yanı sıra, ayna çerçeveleri ve aydınlatma ünitelerine kadar onlarca ürün yapılıyor.

Bostancı Mahallesi Çanakkale-İzmir Karayolu’nun kenarında kurulan atölyede her türlü ağaç değerlendiriliyor. Tarlalardan sökülen zeytinlerden dere kenarından toplanan ağaç parçalarına kadar her çeşit ağaç değerlendiriyor. Sipariş üzerine çalışılan atölyede, usta Serkan Yalçın ve Hasan Özcan’ın elinde şekillenen atık ağaçlar birer sanat eserine dönüşüyor. Atık malzemeleri değerlendirdiklerini anlatan Usta Serkan Yalçın, “Burada doğadaki birçok atık malzemeleri değerlendiriyoruz. Bunlar arasında kullanmadığımız, dere boylarından bulduklarımız ve kerestecilerden aldıklarımız var. Zeytin budamalarından gelen zeytin ağaçları var. Genellikle zeytin ağaçlarından yapıyoruz. Zeytin ağacı, çam ağacı, çitlembik ağacı. Yakılabilecek, ziyan olabilecek doğada tamamen küle dönebilecek malzemeleri değerlendirebildiğimiz kadar değerlendiriyoruz. Atık ürünlere burada gerçekten hayat veriyoruz. Mandalina köklerinden çok güzel masalar sehpalar çıkartabiliyoruz. İşte zeytin ağaçlarından masasından tutun sehpasına, ayna çerçevesine, aydınlatma ünitelerine kadar birçok dekoratif ürünler yapabiliyoruz. Butik ürünlere ağırlıklı çalışıyoruz, sipariş olarak elimizden geldiğince ağaçlara hayat vermeye çalışıyoruz burada” dedi. Hasan Özcan da, “Burada zeytin ağacı işliyoruz. Normalde böyle atık zeytin ağaçlarından masa ve epoksi maması yapıyoruz. Her türlü ağacı değerlendiriyoruz. İşte sehpa yapıyoruz, masa yapıyoruz. Görüldüğü gibi her çeşit işlem yapıyoruz. Mesela sakız ağacı güzel sehpa olur. Mandalina ağacı kökünden de sehpa yapıyoruz. Yani her türlü atık malzemeyi değerlendirebiliyoruz” dedi.