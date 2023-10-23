Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında Balıkesir genelinde 1923 yılında doğan vatandaşlara vefa ziyaretlerine başladı. Halkla İlişkiler Danışmanı Gökmen Karadağ öncülüğündeki ekip, Burhaniye’de yaşayan 100 yaşındaki Hanife Varol’u da evinde ziyaret etti.

Gökmen Karadağ ve ekibi, Hanife nineye Türk bayrağı ve hediye paketi takdim ederken, hatırını sordu ve sohbet etti. Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki İmko Tatil Sitesi’nde, oğulları Rami ve Sami Varol ile birlikte yaşayan 4 çocuk ve 3 torun sahibi Hanife Varol, Büyükşehir ekibine teşekkür etti. Konuklarına dua eden Hanife nine, ’Unutma’ adlı şiirini okudu. Konuklar Hanife nine ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hanife Varol, “Büyükşehir’den ziyaretime geldiler. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Balıkesir’de 100 yaşında olan vatandaşları ziyaret ettiklerini anlatan Büyükşehir Halkla İlişkiler Danışmanı Gökmen Karadağ, “Arzu ettik ki, Cumhuriyet’in 100.yılında, o tarihte doğan ve hayatta olan vatandaşlarımızı ziyaret edelim. Hem Cumhuriyet’e bir vefa örneği sergileyelim. Hem de o tarihte, o anlamlı yılda hayata gözlerini açmış ve hala ilimiz sınırları içinde var olan büyüklerimizi ziyaret edelim. Bir hasbihal edelim istedik. Yaptığımız araştırmalar sonucu, Balıkesir’de farklı ilçelerde hayatta olan 1923 doğumlu 17 vatandaşımızı tespit ettik. Biz de bu ilçelerde tespit ettiğimiz evlerdeki hane ziyaretlerimizde, kıymetli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Burhaniye’deyiz, İmko’dayız. Hanife teyzenin misafiri olduk. Evlatları kapısını açtılar bize. Onunla hoş sohbet ettik. Amacımız, hem Cumhuriyetimizin 100. yılında bir vefa örneği sergilemek, hem de bu kıymetli büyüklerimizi, o anlamlı tarihte gözlerini açmış ve 100 yıl gibi, hani dile kolay diye tabir edeceğimiz bir yaşamı sürdürmüş büyüklerimizle hasbihal etmek amacımız” diye konuştu.

Konuklara teşekkür eden oğul Rami Varol da, “Bugün Büyükşehir’den annemi ziyarete geldiler. 100 yaşını doldurdu. Nice yıllar diliyorum. Sağlıklı olsun, huzur dolu olsun. Devletimiz payidar olsun. Konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.