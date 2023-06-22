Balıkesir’de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 64 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 64 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.