Balıkesir’de asayiş ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 185 şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 112 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de asayiş ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 185 şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 112 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 185 şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 112 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 22 adet ruhsatsız tabanca ve 215 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 23 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve 76 adet fişek ele geçirildi.