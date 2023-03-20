Balıkesir’de Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 172 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 88 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, operasyonlar sırasında çok sayıda ateşli silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 172 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 88 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 38 adet ruhsatsız tabanca ve 331 adet fişek, 18 adet ruhsatsız tüfek ve 80 adet kartuş, 13 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.