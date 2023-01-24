Balıkesir’de 2022 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 542 bin 592 oldu. Türkiye’de 2022 yılında 1 milyon 269 bin 912 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Balıkesir’de 2022 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 542 bin 592 oldu. Türkiye’de 2022 yılında 1 milyon 269 bin 912 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Batman’da yaşanan kuraklık milyonlarca arının telef olmasına neden oldu Batman’da yaşanan kuraklık milyonlarca arının telef olmasına neden oldu

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de 2022 yılında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 542 bin 542 oldu. Türkiye’de 2022 yılında 1 milyon 269 bin 912 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi.

Türkiye’de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 artarak, 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17,1 azalarak, 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.