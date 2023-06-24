Burhaniye ilçesinde, 14 yıl önce kurulan Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlediği konser ilgi gördü. Koro şefinden solistlerine ve sazlarına kadar tamamı amatörlerden oluşun koronun konserini yaklaşık 300 kişi izledi.

Bu güne kadar onlarca konsere imza atan Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde verdiği konser büyük ilgi gördü. Şefliğini emekli müsteşar Tuğrul Atatüre’nin yaptığı koroda değişik mesleklerden 30 kişi yer aldı. Sunuculuğunu resim öğretmeni Özge Kayhan’ın yaptığı koronun seslendirdiği 22 şarkı büyük ilgi gördü. Salonu dolduran izleyiciler şarkılara eşlik etti. Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, koro şefi Tuğrul Atatüre’ye ve koro üyelerine teşekkür ederken, çiçek takdim etti. Koro şefi Tuğrul Atatüre ise, koro elamanları ile seyircilere teşekkür etti. Müziğin önemine değinen solist Hüseyin Zafer, “ Dinleyenleri coşturmak, yüzünü güldürmek, yaşama sevincini artırmak müzikle mümkün oluyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Başardığımızı sanıyorum. Ancak, takdir dinleyicilerimizindir. Müziğin güzel sanatlardan birisi olduğuna inanıyorum” dedi.

Koro Şefi Tuğrul Atatüre de, “ Bizim derneğimizin en önemli olan hedefi iyi müzik yapıp müziği Burhaniyelilere duyurmak. Evet, eğlence tamam ama bizimkisi öğretici eğlence olsun diye Türk Müziğinin sayılı etkin bestekarlarının eserlerini seçiyoruz. Konuşulmayan makamları ve söylenmeyen makamları ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah, amacımıza ulaşırız. Koroda görev alan arkadaşlarımıza ve bizi izleyenlere teşekkür ediyorum” dedi. Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dedeşah ise, “ Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği olarak 14 yıldır Burhaniye ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türk Sanat Müziğini tanıtmak üzere yola çıkmış bir ekibiz. Türk Sanat Müziğini insanlara tanıtmaya, sevdirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde uğraşlarımız tamamen halka yöneliktir. Bütün Burhaniye halkını derneğimizi desteklemeye, hatta bir radyo dinlerken bile bir şarkıyı mırıldanıyorlarsa bekliyoruz. Bize gelsinler. Biz onlara şarkı söyletiriz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.