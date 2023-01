Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kurulan Türk Musikisi Korosu çalışmalarını sürdürürken, ilk konserini de Kenan Sucuoğlu Huzurevinde verdi. Yaklaşık 2 saat süren konser yoğun ilgi görürken, 30 huzurevi sakini şarkılara eşlik etti.

Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğünde müzik öğretmeni Umut Çağlayan Bayram’ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Musikisi Korosu ilk konserini Kenan Sucuoğlu Huzurevinde verdi. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler tarafından karşılanan koro üyeleri şef Umut Çağlayan Bayram’ın öncülüğünde çeşitli şarkılar seslendirirken, yaşlıları coşturdu. Konseri, yaşlıların yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü İzettin Zengin ve Halk Eğitimi Müdürü Turan Fırat Algül ile huzurevi çalışanları da izledi. Koronun ilk konseri olduğunu anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Türkiye’nin genelinde Türk Musikisi Korosu kurslarının açıldığı zamanlar içerisinde bizde koro oluşturduk. Koromuz ilk konserini , 30’dan fazla sakinin olduğu huzurevinde vermiş bulunuyor.. Konserden öncesinde aşçılık kursumuzun kursiyerleri de yemekhanede yaptığı birbirinden güzel lezzetli yemekleri hem sunum imkanı buldular. Hem de yaşlılarımızla paylaştılar. Yaşlılarımızı ziyaret etmek görevimiz. Konserlerimizi , baharda ve yahut ta Huzurevinin talebinin olduğu her dönemde tekrar yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz” dedi. Huzurevi sakinlerinden Timur Gürcan da, “İnsana moral oluyor. Hele daha yaşlılarımız var. Çok keyifli oldu. Her zaman inşallah gene gelirler. Her zaman bekleriz” dedi. Feyza Özdoğan ise “Çok beğendim konseri. Hepsini çok beğendim. Hepsi iyi söylediler. Gene istiyoruz biz bu konseri. Çok memnun olduk. Herkes çok beğendi” diye konuştu. Şaban Ocak da, “ Memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Gönderene de getirenlere de, bütün sanatçılara da teşekkür ederiz. Allah, razı olsun. Bu gün bizi neşelendirdiler. Sağ olsunlar. Var olsunlar” dedi.