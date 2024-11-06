Balıkesir’de meydana gelebilecek afetlerin riskini en aza indirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri, uluslar arası prestije sahip ESRİ Türkiye tarafından başarı hikayesi olarak tanıtıldı. Bu sistemle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir yönetimini etkin ve kolay hale getirmeyi hedefliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Sürdürülebilir kent yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurduk ve bu sistemle verileri tek bir merkezde toplayarak standardizasyon sağlayacağız” dedi.

14 bin 315 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük illerinden biri olan Balıkesir’in afet riskini en aza indirebilmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir sistem geliştirdi. Şehir yönetimini kolaylaştırmak adına Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni (CBS) devreye soktu. CBS teknolojilerinin, şehir yönetimini kolaylaştırmasının yanı sıra, kamu hizmetlerini de daha etkin ve bilimsel temellere dayandırarak sürdürülebilir bir çerçevede planlamayı mümkün kılması amaçlanıyor. CBS, karmaşık ve çok yönlü sorunların çözümünde sunduğu bütüncül yaklaşımla, şehir yönetiminin daha proaktif ve etkili olmasını sağlamaya çalışacak.

Tek merkezden yönetim mümkün

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CBS çözümlerinden faydalanmaya başlayarak, belediye biriminin görev ve çalışma sorumlulukları kapsamında coğrafi bilgi sistemleri ile ilişkilendirilmiş bir yol haritası belirledi. Bu kapsamda, öncelikle ulusal mevzuatlar ve veri standartları doğrultusunda ESRİ Türkiye adlı yazılım şirketinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de ilk defa Coğrafi Veri Yönetmeliği hazırlandı. CBS, karmaşık ve çok yönlü sorunların çözümünde sunduğu bütüncül yaklaşımla, şehir yönetiminin daha proaktif ve etkili olmasını sağlıyor.

Kesintisiz bağlantı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşümün mihenk taşı olan CBS ile şehir yönetimi için ihtiyaç duyulan tüm verilerin tek bir merkezde toplanarak yönetilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Afetler ve acil durumlar için gerekli coğrafi verilerin standart bir biçimde depolanarak yönetilmesi amacıyla anlık takip yapılabilen online sistem ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeli arasında kesintisiz iletişim sağlıyor.

Standardizasyon sağlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Kamu hizmetlerinin verimli kullanımı ve afet/acil durum yönetimi için coğrafi verilerin üretimi ve tek merkezde toplanmasının önemini biliyoruz. Bu farkındalıkla Türkiye’de bir ilke imza atarak, Coğrafi Veri Yönetmeliği’ni hazırlayıp meclisten geçiren ilk yerel yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir kent yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurduk ve bu sistemle verileri tek bir merkezde toplayarak standardizasyon sağlayacağız” dedi.