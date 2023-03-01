Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ılık havanın bitkileri de etkilediği Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde normalde nisan ayına doğru tomurcuklanması gereken meyve ağaçları bu yıl da erken çiçek açtı.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ılık havanın bitkileri de etkilediği Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde normalde nisan ayına doğru tomurcuklanması gereken meyve ağaçları bu yıl da erken çiçek açtı.

Baharın müjdeleyicisi çiçekler görsel güzellik oluştursa da kuraklık tehlikesi de kapıda. Yağışların az olması, çiçeklerin erken açması çiftçiyi de tedirgin ediyor.

Gördüğü güzellik karşısında hem sevindiğini hem de üzüldüğünü belirten Mustafa Çelik “Bu gün bahçeye geldim. Gördüğüm görüntüye bir anda çok sevindim ama bir yandan da çok üzüldüm. Badem ağaçları çok erken çiçeklerini açmış. Daha bir falan zamanı var çiçek açması için görüntüsü müthiş ama erken açması beni endişelendiriyor. İnşallah endişelendiğim gibi olmaz inşallah güzel bir sezon geçiririz” dedi.