Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar ile yatırımlar Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantı ile değerlendirildi. Gençlik Spor İl Müdürü Vekili Müdür Adem Özalp, Balıkesir İl genelinde 91 bin 553 sporcunun bulunduğu söyledi.

Toplantı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Adem Özalp’in sunumu ile başladı. Sunumda Müdürlük ile ilgili genel bilgiler veren Müdür Özalp, İl genelinde 85 aktif tesis olduğunu söyledi. 91 bin 553 sporcunun bulunduğu Balıkesir’de 323 kulüp ve profesyonel liglerde mücadele eden 29 takım ile birlikte çeşitli projeler gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Sunumda gençlik hizmetleri, sportif faaliyetler, yurt hizmetleri, spor turizmi ve yürütülen spor projelerinin yanı sıra; Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye giren sporcularla ilgili bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca Balıkesir’e spor alanında güç kazandıracak tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin son durumları görüşüldü.

Vali Şıldak, spor alanındaki ihtiyaçların da ele alındığı toplantıda 2022 yılında Balıkesir’de eğitim, sağlık ve spor alanında çok güzel çalışmaların yapıldığını ifade etti. Şıldak, “Spor alt yapısını güçlendirecek çalışmalar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. İlimizde düzenlenen etkinlik ve müsabakalara baktığımızda bunların Balıkesir’de yapılıyor olması belirli bir gelişmişlik seviyesine ulaşıldığını gösterir. Ülkemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük bir gelişim gösterirken İlimizin de buradan aldığı payı alanda aktif ve enerjik bir şekilde takip etmeliyiz. Kurumlar arası uyumla, dikkatli ve titiz bir şekilde her konudaki tedbirimizi almak durumundayız. Eğitim sürecinin önemli ve tamamlayıcı bir parçası olan spor ve gençliğe yönelik hizmet alanlarında çalıştığınız için bir kat daha sorumluluğunuz artıyor. Gençlerimiz ve çocuklarımızın güçlü, yetişmiş, irade ve milli şuur sahibi, devletini seven insanlar olarak yetiştirilmesinde kurumumuz tarafından yürütülen çalışmaların büyük payı var” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliklere katılmaya, gençlerle bir araya gelmeye özen gösterdiğini dile getiren Şıldak, toplumun bir çok kesimine yönelik yürüttüğü çalışmalara bakıldığında, geniş bir ağı olan Müdürlüğün çalışmalarını ve yatırımlarını yakından takip ettiğini ifade etti.