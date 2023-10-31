Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ilçede yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlarda, 27 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığınca, bir hafta süren kapsamlı kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, ilçelerinde bulunan 22 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 27 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda; 4.799 gram kubar esrar, 47 gram metamfetamin, 31 sentetik uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, bir hassas terazi, 19 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 882 kg tütün, 313bin 480 adet sigara, 493 bin makaron, 46 sigara likidi, 7 tabanca, bir av tüfeği, 504 adet fişek, 6 şarjör ve 13 bin TL, 40 Dolar suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 27 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.