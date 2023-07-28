Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi dahilinde Balıkesir’de kurulan 14 portatif havuz ile ilk dönem 9 bin çocuğa yüzme öğretildi. İkinci dönem için ise yüzme öğrenmek isteyen çocuklardan yoğun ilgi var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi yoğun ilgi ile devam ediyor. Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ve İlçe belediyeleri işbirliğinde 14 ilçeye portatif havuz kuruldu. Şehrin çeşitli ilçelerinde denize veya havuza gitme imkanı bulamayan çocuklar, portatif havuzlarda hem yüzme öğreniyor hem de bunaltıcı sıcaklarda serinliyor. Sporda fırsat eşitliği ilkesi ile yaz dönemlerinde yüzme sporuna erişim kolaylığı sağlamak amacıyla kurulan 14 portatif havuzda ilk dönem 9 bin çocuğa yüzme öğretildi. 3 Ağustos tarihinden itibaren ikinci dönem eğitimleri de devam edecek.

Yaza hareketli giriyoruz sloganıyla başlayan GSB Spor Okullarına kayıt yaptıran çocuklar, portatif havuzlarda biryandan yüzme öğrenirken bir yandan da yılın en sıcak günlerinde serinleyerek eğlenme fırsatı buluyor. Proje ile Balıkesir merkezde de Altıeylül Sultan Alparslan Kültür Merkezi ve Karesi Millet Bahçesine kurulan portatif havuzlarda, alanında uzman antrenörler eşliğinde çocuklar ve gençler yüzme eğitimi alıyor. Yaz dönemlerinde yüzme sporuna erişim kolaylığı sağlamak amacıyla kurulan portatif yüzme havuzlarında çocukların hareketsiz yaşamdan uzaklaşması, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Havuzlarda, çocuklar için güvenli ortamın sağlandığını aktaran Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Sayın Bakanımızın yüzme branşına verdiği önem ve hayata geçirdiği bu proje ile ülke bazında olimpik, yarı olimpik, açık ve kapalı havuzlar ile portatif havuz sayısı artarak devam ediyor. Proje sayesinde yüzme sporu artık daha ulaşılabilir hale geldi. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek, gençlerimizi ve çocuklarımızı yarına en güzel şekilde hazırlamak” dedi.