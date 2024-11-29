Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaklaşık 7 milyon liralık zimmet soruşturmasında S.S. Erdek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkan Sertan Taşdelen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçede bulunan S.S. Erdek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yönelik düzenlenen operasyonda "görevi kötüye kullanma" ve "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan Kooperatif Başkanı Sertan Taşdelen bugün adliyeye sevk edildi. Taşdelen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan kooperatif muhasebecisi Ö.S.’nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonda kooperatifte bulunan bilgisayar ve çeşitli materyallere el konulurken, yaklaşık 7 milyon liralık paranın akıbetinin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.