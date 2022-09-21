Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 71 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar operasyonlarında da 52 kilo esrar, 137 bin dolu sigara, tarihi sikke, kaçak tütün ve silah ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 71 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlar operasyonlarında da 52 kilo esrar, 137 bin dolu sigara, tarihi sikke, kaçak tütün ve silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, merkez ve ilçelerde yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alırken, 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 17 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, yaptıkları uygulamalarda 49 adet sentetik uyuşturucu hap, 40 gram metamfetamin, 52 kilo 25 gram kubar esrar, 2 kök kenevir, 10 gram bonzai, 137 bin 920 adet dolu makaron, 255 kilo tütün, 700 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet sigara sarma makinesi, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 249 adet fişek, 20 litre etil alkol, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 34 şüpheli şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 6 kişi tutuklandı.