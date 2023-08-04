Burhaniye ilçesinde, baba mesleği saat tamirciliğini sürdüren 61 yaşındaki Mustafa Öden, asırlar öncesi, Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yapılan saatleri dükkanında sergiliyor. Saat mezatlarına da katılan Öden, antika saatlere özel ilgi duyduğunu belirterek, zincir ve anahtar kurmalı, en eskisi 220 yıl öncesinin saatlerinin hala pırıl pırıl olduğunu ve tıkır tıkır işlediğini söylüyor.

Mustafa Öden, dede mesleği saat tamirciliğini 12 yaşındayken babasının yanında öğrenmeye başladı. Üniversiteyi bitirmesine rağmen, ata mesleğinden hiç kopmadı. 50 yıldan bu yana Burhaniye’de saat tamirciliği ve satışını yapan 1 çocuk babası Mustafa Öden zamanla saatlere daha fazla ilgi gösterdi. Antika saatlerin tamirini yapıp, asırlık saatleri tekrar çalışır duruma getiren Öden, bu arada antika saatlerin koleksiyonunu yapmaya, saat mezatlarında alıp satmaya başladı. Hem duvar saati, hem kol saatlerinden antika değeri kazananlarını koleksiyona dönüştürdü.

Çırak bulunmadığını anlatan Mustafa Öden, “Saatçilik mesleği son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden idi. Fakat kalan saatçiler ve İstanbul’daki konfederasyon oda başkanlığı bu konuya eğilerek Türkiye’de yüksek okul olarak saatçilik okulunu kurma çabalarını sonuçlandırdı. Son birkaç senedir Bursa’da herhalde sanırım okul kuruldu ve her sene belli sayıda kişi orada saat tamircisi olarak yetiştiriliyor. Burada yaptığımız işin dışında hobi olarak Facebook ve Instagram gibi internet sayfalarında akşamları mezatlarda satışlar oluyor. Bu satışlarda müşteri sayısı her geçen gün bir kat daha artıyor. Duvar saatlerinin kimisi anahtar kurmalı, zincir kurmalı, oldukça ana makine korunarak fazla üstünde değişim olmadan restore edilmiş ahşap saatler. Ahşap duvar saatleri. Değerleri de 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Cep saatleri de bin liraya serkisoflar varken, 15 bin liraya Osmanlı cep saatleri var. Veyahut kuvars dediğimiz saatler 15 bin ila 20 bin liraya kadar bulunabiliyor piyasada” diye konuştu.