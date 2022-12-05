Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 50 yılın üzerinde sağlık hizmeti veren eski Devlet Hastanesinin yıkımına başlandı. Yeni hastanenin yapımı ile yaklaşık 4 yıldan beri atıl durumda olan binanın yerine Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacağı açıklandı.

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, 50 yılın üzerinde sağlık hizmeti veren eski Devlet Hastanesinin yıkımına başlandı. Yeni hastanenin yapımı ile yaklaşık 4 yıldan beri atıl durumda olan binanın yerine Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacağı açıklandı.

Burhaniye’de 50 yıldan fazla bir zamanda yüzbinlerce insana sağlık hizmeti veren Burhaniye Devlet Hastanesi binasının yıkımına başlandı. Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın yerinde Sağlıklı Yaşam Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekimliği gibi birimler alacak.

Çok sayıda sağlık hizmeti aldığını anlatan esnaflardan Hüseyin Uysal, “Bir fıtık ameliyatı oldum. Bir böbrek taşı ameliyatı oldum. Babam burun ameliyatı oldu. İşte hani ne diyeyim. 50 yıllık bir tarih gibi. Şimdi de yıkılıyor. Yenisi yapılacak büyük ihtimalle. Onu bekliyoruz” dedi.

Memur emeklisi Emin Kıral da, “İlçemize yıllarca hizmet eden Devlet Hastanesi birçok insana hizmet etti. Şimdi o da çağa ayak uyduramayarak yıkılıyor. İnşallah, yerine daha modern bir sağlık hizmeti, sağlık ocaklarının toplanacağı bir sağlık merkezi olacak. Ümitle bekliyoruz. İnşallah, daha iyisi olur” dedi.

Emekli öğretmen Metin Oğuz ise “Yıllarca burada muayene olduk. Sağlık hizmetlerimiz yerine getirildi. Şimdi kepçenin her vurduğu her yıktığı parça sanki içimden bir parça koparıp götürüyormuş gibi geliyor. Ama, şuna seviniyorum. Bundan sonraki süreçte de Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak. Burada vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler verilecek. Bu yönde seviniyorum. Ama, geçmişimize baktığımız zaman tarihi bir doku. Yıllarımız burada geçti. Sağlık hizmetlerimizi burada aldık. Ne de olsa insanın içinde hüzün oluyor” diye konuştu.