Balıkesir’de Narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 46 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 37 ayrı çalışmada 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 43 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 793 adet ecstasy hap, bin 489 adet sentetik ecza hap, 184 gram esrar maddesi, 88 gram metamfetamin maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek ele geçirildi.