Balıkesir’de asayiş polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de asayiş polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 108 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi.