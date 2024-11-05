Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan, Türkiye’nin İlk 360 Derece Hareket Kabiliyetine Sahip Simülasyon Merkezi düzenlenen lansman töreniyle açıldı. Gerçekleşen açılışın ardından merkezde yer alan AR-GE ve inovasyon ürünü 9 yeni ürünün tanıtımı yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen etkinlikte; Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık tarafından üniversite ve sanayi iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk 360 derece sınırsız hareket kabiliyetine sahip simülasyon merkezi protokol üyelerine ve basına tanıtıldı.

Düzenlenen lansman programı; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Garnizon ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Komutanı Tuğg. Cenk Al, MSÜ Kara Asb. MYO Komutanı Tuğg. İsmail Analı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, İŞBİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Eray, dekanlar, müdürler, protokol üyeleri, BAÜN Genel Sekreteri Yemliha Yanar, MRS Havacılık yetkilileri, BAÜN TTO A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, BAÜN TTO ve BAÜN Teknokent yetkilileri ve üniversite personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu akademisyenlerinden ve MRS Havacılık yetkililerinden Teknoloji Lideri Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Ulutaş, üniversite-sanayi iş birliğiyle ortaya konulan simülasyon merkezi ve yeni ürünler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu’da programda bir konuşma yaparak, Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve uluslararası başarılarını paylaşan bir sunum yaptı. Genel Müdür Bilal Topçu, savunma sanayinin büyümesi ve gelişmesi sürecinde kamu kuruluşlarının ve özel sektörün, üniversitelerin ve girişimcilerin imzasını taşıyan yerli ve milli projelerin önemine dikkat çekti. Ankara’da TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını lanetleyen Topçu, yerli ve milli savunma sanayini geliştiren tüm adımların, destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise yaptığı konuşmada ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan bir dönüm noktasında olduklarını ifade ederken, uzun ve titiz çalışmalar sonucunda, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile MRS Havacılık iş birliğinde geliştirilen yerli ve milli simülasyon teknolojilerinin ülkemiz için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Rektör Oğurlu, simülasyon teknolojilerinin havacılık, savunma sanayi ve birçok farklı sektörde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak; “Bu bağımlılığı kırmak ve kendi teknolojimizi geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek adına önemli bir adım atıyoruz. Üretilen teknolojiye global düzeyde ilginin olması da gurur verici” dedi. Rektör Oğurlu, merkezin kurulmasında emeği geçenlere ve programa katılan protokol üyelerine de teşekkür etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da programda yaptığı konuşmada yerli ve milli teknoloji ve üretimin değerine dikkat çekerken; çalışan, üreten, istihdama güç katan, istihdam yapan firmaların ortaya koyduğu icraatların gurur verici olduğunu belirtti. Vali Ustaoğlu, Türkiye’nin son yıllarda ekonomide, üretimde, sanayide, ticarette yerli ve milli teknolojileri ile başarı çıtasını her geçen gün yukarıya çıkardığının altını çizerken, başarının en önemli mimarları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı uhdesindeki şirketler ile yerli girişimciler olduğunu dile getirdi. Vali Ustaoğlu, sözlerini ortaya konulan çalışmanın hayırlı olması dilekleriyle tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından lansman programı, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu’ya plaket takdimi, Simülasyon Merkezinin açılışı ve ürün tanıtımları ile devam etti. Programda ziyaretçiler; savunma, havacılık, tanıtım ve eğlence sektörlerine yönelik ürünleri yakından inceleyerek bilgi edindiler.