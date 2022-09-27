Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 251 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara, sevk edilen 38 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 251 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara, sevk edilen 38 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube polislerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 251 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 38 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 347 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 19 adet kartuş, 16 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 136 adet fişek, bin 228 gram esrar maddesi, 485 adet sentetik ecza hap, 315 gram metamfetamin maddesi, 221 adet kök kenevir bitkisi, 5 gram kokain maddesi, 3 gram bonzai maddesi, 1 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.