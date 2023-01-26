Balıkesir’de Regaip Kandili dolayısıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 24 bin paket kandil simidi dağıttı.

Balıkesir’de Regaip Kandili dolayısıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 24 bin paket kandil simidi dağıttı.

Regaip Kandili nedeniyle Semerkant Vakfı Ali Hikmet Paşa Meydanında öğle namazı sonrası 24 bin paket kandil simidi dağıttı. Vatandaşlar kandil simidi alabilmek izin uzun kuyruklar oluşturdu. Şube Başkanı Eşref Koçak yaptığı açıklamada, "Üç ayların müjdecisi olan, Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir Semerkand Vakfı olarak bu mübarek geceyi hatırlatmak, birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak niyetiyle Ali Hikmet Paşa Meydanında her yıl kandil günlerinde geleneksel olarak dağıttığımız gibi bu kandilde de simit ikramı yapıyoruz. Regaib Kandili; rahmet, mağfiret kapılarının açıldığı müstesna bir gecedir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların müjdesi olan bu mübarek geceyi en güzel şekilde idrak etmeyi, vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine, sağlık, afiyet, rahmet ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz" dedi.