Burhaniye ilçesinde, Ören Meydan’ında düzenlenen ‘’Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım Sergisi’’ ilgi gördü. Burhaniye’deki 23 lise ve ortaokul ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılboyunca hazırlamış olduğu çalışmalardan oluşan eserler, tarihi meşe ağaçlarının altında sergilenirken, serginin 3 gün açık kalacağı kaydedildi.

Serginin açılışına, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Resimler ve elişleri sergilenirken, bazı öğrencilerde ebru sanatını gösterdi. Sergilerin devam edeceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Öğrencilerimize, yaptıkları çalışmaları stantlarında sergileme imkanı verdik. Tüm halkımızın ve öğrencilerimizin katılımı ile 3 gün sürecek bir etkinlik planladık. Öğrencilerimiz, kendi emeklerini, yeteneklerini, çalışmalarını sergilenmesinden görülmesinden oldukça memnun kaldılar. Ben, emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu serginin artık Burhaniye’de gelenekselleştiğini ve inşallah seneye de tekrar Ören’de hayata geçireceğimizi söylüyorum” dedi. Öğrencilerden Naslihan Karakaya da, “Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak sergimizi açtık. Sizleri de sergimize bekliyorum. Gelin resimlerimizi görün, bakın” dedi. Ekin Türkkan ise, “Sergimizi açtık Ören’e . Karakalemler var. Pastel boya çalışmaları var. Mozaikler var. Sizi de bekleriz” dedi. Emekli öğretmen Nejat Tuna da, “Emekli öğretmen olarak öğrencilerin sergilerini gezdim, gördüm. Harika. Bundan sonraki çalışmaları için başarılar dilerim. Hepsi birbirinden harika güzel. Gençleri tebrik ederim” dedi. Fatih Doğan da, “ Lise ve ortaokul öğrencilerinin talebiyle güzel bir ortam oluştu. Gayet güzel bir ortam. Resimlerimizi sergiliyoruz. Kuvaj boyu, akrilik boya gibi değişik sanat eserleri ile sunumlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.