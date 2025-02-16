Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, bir grubun hareketlerinden şüphelendi. Yapılan kontrolde, lastik bot şişirerek kaçmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.