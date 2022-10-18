Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 204 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 107’si tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 204 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 107’si tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 204 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 107 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 354 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek, 43 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 23 adet fişek ele geçirildi.