Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Merkezinde yapılan çalışma neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 palet halinde 165 koli içinde toplam 2 bin litre etil alkol, 260 adet alkol yapımında kullanılan Anason ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.