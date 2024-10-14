Balıkesir’de emniyet ekipleri tarafından il genelinde yapılan kapsamlı operasyonlarda aranma kaydı bulunan 197 şahıs yakalanırken, 20 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlara devam ediyor. Emniyet güçleri tarafından son bir haftada yapılan Asayiş, KOM, Narkotik, TEM, Göçmen Kaçakçılığı, Trafik şubelerince il genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda aranma kaydı bulunan 197 şahıs yakalanırken, 20 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

197 şahıs yakalandı 51 silah ele geçirildi

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, kişilere karşı meydana gelen 336 olayın 329’unu aydınlattı. 7 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmalarına devam edilirken, 463 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 112 olayın 88’ini aydınlatmayı başaran ekiplerin, 24 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ediyor. 133 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda; 31 ruhsatsız tabanca, 508 fişek, 14 ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği kartuşu, 6 kurusıkı tabanca, 80 kurusıkı tabanca fişeği, 7 tabanca şarjörü, 4 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan 105 bin 902 şahsın sorgulamasında aranma kaydı bulunan 197 şahıs yakalandı.

11 zehir taciri yakalandı

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ekipleri, 75 olaya müdahale ederek, 98 şüpheli şahsa işlem yaptı. Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli ise tutuklandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde; 3 kilo 474 gram sentetik ecza hap, 231 gram metamfetamin maddesi, 93 gram bonzai, 54 gram esrar, 41 ecstasy hap, 11 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü önleme faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği 3 seminerde ise 2 bin 20 öğrenciyi bilgilendirdi.

PKK ve FETÖ üyeleri yakalandı

Balıkesir TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan bir şahıs 8 Ekim günü TEM Şube Müdürlüğünde alınan ifadesi sonrasında talimat gereği şubeden serbest bırakıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs 11 Ekim’de yakalanarak yapılan işlemler sonrasında Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olmak suçundan ifadesine yönelik aranma kaydı olan bir şahıs 12 Ekim’de yakalandı ve adli işlemleri sonrasında mahkemece serbest bırakıldı.

51 şahıs yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında il merkezinde 19, Bandırma ilçesinde 1, Susurluk ilçesinde 6, Gömeç ilçesinde 2, Ayvalık ilçesinde 1, Gönen ilçesinde 3 olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Sorgulanan 122 şahıstan il merkezinde 19 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma GÖKSEM’e teslim edildi. Bir hafta içinde yapılan operasyonlarda ise 4 organizatöre işlem yapıldı ve 2 organizatör tutuklandı. Bir organizatör savcılıktan serbest kalırken, bir organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

533 araç trafikten men edildi

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaşanan kazalarda hiç ölüm yaşanmadığını ancak 87 yaralanmalı kazada 113 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Yapılan denetimlerde ise 35 bin 842 araç denetlendiği, alkol denetim sonuçlarında 123 kişinin ehliyetinin iptal edildiğini ve 533 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için suç ve suçlularla aralıksız mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.