Balıkesir’de narkotik ve asayiş polis ekipleri ile jandarma ekiplerinin il genelinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda 171 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün veya dolu makaon ile çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma ekiplerinin Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda 171 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4 bin 550 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 44 gram esrar maddesi, 578 gram bonzai maddesi, 481 gram skunk maddesi, 433 adet ecstasy hap, 153 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tüfek, 25 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 183 bin 845 adet sigara/makaron, 305 kilo tütün, 5 adet sigara sarma makinası, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 79 adet şarjör, 621 adet silah parçası, 4 adet torna cihazı ve parçaları ele geçirildi.