Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11’i tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.