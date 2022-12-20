Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile 12 bin 323 anne ve baba okul sıralarında yerlerini aldılar.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile 12 bin 323 anne ve baba okul sıralarında yerlerini aldılar.

Balıkesir’de Halk Eğitimi Merkezleri koordinesinde ebeveynlere yönelik olarak okullarda açılan kurslarda, anne ve babalara çocuklarının eğitimine ve sağlığına katkı sunacak eğitimler veriliyor.

Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Aile Okulu Projesi" dahilinde, Balıkesir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 236 öğretmen eğitici eğitimi aldı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, Halk Eğitimi Merkezleri tarafından açılan 242 kursta, 12 bin 323 veliye eğitim verdi.

Aile Okulunda öğrenci olan ve sınıf sıralarına oturan velilere, 10 ana başlık altında eğitim veriliyor. Aile yapısını risklere karşı daha korunaklı hale getirmeyi hedefleyen eğitimlerde; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amacıyla aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan 10 farklı konu başlığı yer alıyor.

Öğrencinin gelişiminde aile kavramının önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bakanlığın başlattığı Aile Okulu projesi ile farklı alanlarda verilen eğitimlerle velilerin desteklendiğini belirtti. İl Müdürü Ali Tatlı, "Eğitimin en önemli paydaşı olan velilerimizi, Aile Okulu Projesi ile okul sıralarımıza alıyoruz. Onların birer ebeveyn olarak çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlığı konularında bilgi sahibi olmaları için çalışıyoruz. Okul ve aile arasında iş birliğini bu eğitimlerle daha da anlamlı hale getiriyoruz. Şu ana kadar il genelinde açılan 242 kursumuzda;2 bin 133 erkek, 10 bin 190 kadın kursiyer olmak üzere 12 bin 323 velimize ulaştık. Kurslarımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile okulu kurslarına katılan veliler, almış oldukları eğitimlerden çok faydalandıklarını ve memnuniyet duyduklarını bildirdiler.