Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş operasyonlarında toplam 115 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 20’si tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş operasyonlarında toplam 115 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 20’si tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen ve 20 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 78 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 2 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.