Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli şahsı gözaltına alırken, operasyonlarda kaçak 40 paket tütün, 73 bin 980 dolu ve boş makoron, kaçak içki, tarihi sikke ve tarihi eser, kaçak akaryakıt ve 8 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; 15 bin180 adet doldurulmuş makaron, 58 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 256 litre karışımlı akaryakıt, bin 847 litre etil alkol, 10 litre el yapımı şarap, 5 litre el yapımı rakı, 3 litre el yapımı viski, 1 şişe bandrolsüz viski, 1 adet anason aroması, 190 adet tarihi sikke, 1 adet İbranice yazılı Mesih mührü, 1 adet Sultan Abdülhamid Konstantiniye Darbı, 1 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 6 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesine entegre edilmiş kompresör, 40 paket tütün, 250 adet boş sigara paketi, 15 kg kıyılmış tütün, 2 bin adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet tüfek ve 43 adet elektronik sigara Yakalanan 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı.