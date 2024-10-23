Balıkesir’in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen ve 2 organizatör, polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yapılan operasyonda yasa dışı yollar ile Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 11 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Olayla ilgili S.T. (57) ve Ç.N. (54) gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 2 araç ise yediemin otoparkına çekildi.