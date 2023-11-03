Balıkesir’de narkotik ve istihbarat polisi şehir dışından gelen bir araçta yaptıkları aramada 1 kilogram 483 gram metamfetamin ile 4 sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle yapılan operasyonda, şehir dışından gelen bir otomobilde yapılan aramada 1 kilogram 483 gram metamfetamin ile 4 sentetik ecza yakalandı. Araç ile uyuşturucu getiren 1 şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü, gözaltındaki kişinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri; Balıkesir’de uyuşturucu ve madde kullanımıyla mücadelenin artarak devam edeceğini kaydettiler.