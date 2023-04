Balıkesir il protokolü ve vatandaşlar sabah bayram namazını kıldıktan sonra Zağnospaşa Cami’nde bayramlaştı.

Balıkesir protokolü ve vatandaşlar Ramazan Bayramı sabahında Zağnospaşa Cami’nde buluştu. Bayram namazı için yüzlerce vatandaş camide yerini aldı, kılınan bayram namazının ardından salavatlar getirildi. Edilen duaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Milletvekili Adayı Serkan Sarı, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazının ardından cami bahçesinde yer alan Zağnos Paşa’nın türbesi önünde dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı kısa açıklamada deprem bölgesine değindi. Yılmaz, "Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. 6 Şubat deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan ramazan ayında oruç tutarak hayırlar da bulunarak geçirdik. İnşallah 6 Şubat‘ta depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Balıkesirimiz de de 21 bin üstünde depremzede kardeşimiz oldu şu anda. Rakamlar sayının azaldığını, arkadaşlarımızın bölgelere gittiğini biliyoruz. Orada yaralı onları acil şifalar diliyoruz vefat edenlere de buradan dualarımızı iletiyoruz. Geride kalanların başı sağolsun" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, "Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ülke olarak millet olarak zor günlerden zor süreçlerden geçiyoruz. Her zevalin bir kemalı, her kemalın bir zevali vardır. Dolayısıyla her zorluğun kolaylığı vardır. İnşallah bu ülke birlik beraberlik içerisinde, bu zor günlerde bitecek. Bütün Balıkesirli hemşerilerimizin Altıeylüllü vatandaşlarımız ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.