Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı farkındalık oluşturabilmek adına kan bağışında bulundu.

Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’nde mobil Kızılay aracında kan bağışında bulunan Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk ve beraberinde yaklaşık 100 zabıtayla birlikte farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu. Sabah saatlerinde gerçekleşen kan bağışı programında konuşan Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak düzenli bir şekilde kan bağışı yapıyoruz. Bugünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın desteğiyle farkındalık oluşturabilmek adına toplu kan bağışında bulunduk. Bugün verdiğimiz kan yarın bizlere, hemşerililerimize lazım olacağını düşünüyoruz. Umarız bu etkinlik tüm kesimlere örnek olur. Unutulmasın ki vatan için canımız, vatandaş için kanımız feda olsun” ifadelerine yer verdi.