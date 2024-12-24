Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi’de mühimmat fabrikasındaki patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayda sabotaj ihtimali bulunmadığını kaydeden Vali Ustaoğlu, vefat edenleri alandan çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Merkez Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası yangın çıktı. Bin dönüm alana kurulu fabrikadaki patlama sonrası 12 çalışan hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı. Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluşturup fabrikaya kimseyi yaklaştırmadılar.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda sabotaj ihtimali olmadığını, vefat edenleri alandan çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bin dönümlük alanda kurulan fabrikanın patlama dışındaki tesislerinde herhangi ağır bir hasar bulunmadığı öğrenildi. 12 işçinin kimlikleri yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Yaralı 3 işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı patlamayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını açıkladı.