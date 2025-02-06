Balıkesir Üniversitesi’nde kampus içinde bulunan su yurtlarına dağıtımını sağlayan pompa sisteminde meydana gelen arıza için Vali İsmail Ustaoğlu devreye girdi. Üniversitede su akışının sekteye uğraması üzerine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu çözüm toplantısı düzenledi.

Toplantıda; Vali İsmail Ustaoğlu, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, DSİ Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, BAÜN Genel Sekreteri Yemliha Yanar ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Muhammed Mesud Bingöl yer aldı.

Toplantıda; konuya ilişkin ilgili kurumların sorumlulukları ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.