Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğan kırsal mahallesinde çeltik hasadının başlamasıyla biçerdöverler tarlalara girdi. Biçerdövere binerek zorlu hasat mesaisine şahitlik eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada "Gönen Türkiye’nin çeltik üretiminin önemli bir şehri." dedi.

Balıkesir’in Gönen ilçesi Gündoğan kırsal mahallesinde çeltik hasadının başlamasıyla biçerdöverler tarlalara girdi. Biçerdövere binerek zorlu hasat mesaisine şahitlik eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada "Gönen Türkiye’nin çeltik üretiminin önemli bir şehri." dedi.

Türkiye’nin üçüncü sıradaki yeriyle çeltik ambarı olan Balıkesir’de, hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor. Vali Şıldak, beraberinde Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ın da bulunduğu programda çeltik kurutma alanlarında da incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Şıldak, çeltik üretimi hakkında bilgi aldı. Programına Gönen İlçesinde üretim yapan, işletmeleri ziyaretle devam eden Vali Şıldak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan işletmelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.