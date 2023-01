Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak, bir dizi toplantı gerçekleştirdiği Edremit İlçemizde akşam da muhtarlarla bir araya geldi. Vali Şıldak geçen yangın sezonunu değerlendirerek “Orman yangınlarıyla mücadele konusunda Balıkesir’in çok iyi bir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz.” Dedi.

İl genelinde yaptığı ziyaretlerle ve toplantılarla vatandaşın elçisi muhtarları dinleyen Vali Şıldak, Edremit’te yapılan toplantıda ihtiyaç ve talepleri ilk ağızdan dinledi. Beraberinde Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız ile birlikte Edremitli muhtarların taleplerini dinleyen Şıldak, İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Vali Şıldak güvenlik, asayiş, kamu yatırımları, zeytin hırsızlığı, uyuşturucuyla mücadele gibi birçok konunun ele alındığı toplantıda; vatandaşın devletle arasında adeta köprü vazifesi gören muhtarların ilettikleri taleplere sonuç odaklı yaklaşılması bakımından toplantıların önemli olduğuna dikkat çekti. Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve devletin her soruna uygun şekilde çözüm ürettiğini ifade eden Şıldak, İlçede devam eden yatırımların yanı sıra yapılması planlanan yatımlarla ilgili müjdeler verdi.

Vali Şıldak toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede her bir muhtarın mahallesiyle özdeşleşmiş olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Muhtarlara, pandemi döneminde sahada devletin yanında olarak gösterdikleri gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Şıldak, “Ülkemizde yaz sezonunda iki yılda çok yerde orman yangınları yaşadık. İlimizde çıkan yangınların, ciddi bir kayba uğramadan iyi bir organizasyonla çok hızlı bir şekilde üstesinden geldik. Ağaçlarımızı, yeşil örtümüzü kaybetmedik. Bu konuda özellikle kırsal mahalle muhtarlarımızın duyarlılığı bizleri son derece memnun etti. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda Balıkesir’in çok iyi bir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Şu anda 1.500 kadar orman yangın gönüllüsü vatandaşımız oldu."şeklinde konuştu.

Zeytin hırsızlığı konusuna alınan tedbirlere değinen Şıldak, "Zeytin hırsızlığı konusunda da yapılan düzenleme ve özellikle alım noktalarında aldığımız tedbirlerle halkımız, üreticimiz nefes aldı. Muhtarlarımıza bu konuya verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Güvenlik ve asayiş deyince bir yerleşim yerinin kalitesini, standardını belirleyen belli etkenler vardır. Bunların en başında gelen o yerleşim yerinin huzurlu ve güvenli olmasıdır. Bu insan için de toplum için de devlet için de böyledir. Benim birinci görevim İldeki güvenliği ve asayişi sağlamaktır. Bir yerde huzursuzluk ve güvensizlik varsa oranın asayişi bozuk diye tanımlanır. İnsanlar buraya ilişkin algısını olumsuza dönüştürür. Edremit’in güvenliğinin iyi olması için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2022 yılında olay sayılarında artış olduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Bunun sebeplerinden biri Edremit’in çok hareketli nüfusa sahip olmasıdır. Biz sokağa hakim olmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda her yıl yakaladığımız miktar kat ve kat artıyor. Her bir vatandaşımızın uyuşturucuyla mücadele etmesinin vakti geldi. Uyuşturucu konusunda çok ciddi toplumsal refleks göstermeliyiz. Çevremizde kullananlara tepki koymamız, ihbar etmemiz lazım. Tedavi ettirmek üzere Valiliğimizin iki yıldır uyguladığı Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum projesine şu ana kadar Balıkesir genelinde 790 vatandaşımız başvurarak beni kurtarın dedi. Proje ile bu kişileri tedavi ettiriyoruz. İş sahibi olmalarına kadar devam eden rehabilitasyon süreçlerini yakından takip ediyoruz. Her muhtarınızdan çevresinde bildiği, duyduğu, gördüğü, tanıdığı veya tanımadığı uyuşturucuya bulaşan kişilerin tedavi ettirilmesi noktasında bu projeye desteklerini bekliyoruz. "diye konuştu.

Her türlü kötülüğün yaşanabileceği, izbe yerler olarak da adlandırılan metruk binalara yönelik çalışma ile Edremit İlçesinde 200’e yakın binanın yıkılmasını sağlayan Kaymakam Odabaş’ı tebrik eden Şıldak, hükümet konağının ise en geç Mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Kültür merkezi, spor salonu, polis merkezi, huzurevi, hastane gibi birçok yatırımın tamamlandığını veya başlayacağını ifade eden Şıldak İlçenin asayiş ve güvenliğini temin noktasında uyuşturucuyla ve organize suçlarla çok ciddi şekilde amansız bir mücadele verildiğini söyledi. Muhtarlar, taleplerini İlin Valisi olarak bizzat dinleyen Vali Hasan Şıldak’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.