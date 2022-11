Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Emine Nur Şıldak, Şeyh Lütfullah Meydanı’nda kamu kurumlarının kurduğu bilgilendirme stantlarını ziyaret etti. Stantları ziyaret eden kadınlara kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme broşürü dağıtan Vali Hasan Şıldak ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmesine yardımcı oldu.

Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin stantları yer aldı. Stantlardaki görevliler kadına yönelik şiddetle ilgili vatandaşları bilgilendirirken, Orman Bölge Müdürlüğü de vatandaşlara defne fidanı dağıttı.

Vali Şıldak: “Aile mefhumu toplumun en temel unsurudur”

Vali Hasan Şıldak etkinlikte yaptığı değerlendirmede kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğuna dikkat çekti. Vali Şıldak toplumun bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla tüm kurumların olağanüstü bir çalışma gösterdiklerini belirterek, “25 Kasım her yıl ülkemizde de kutlanan, farkındalık oluşturmaya yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Biz de bugün ilimizin en işlek noktalarında kurumlarımızın stantlarını oluşturarak vatandaşlarımızın dikkatini çekmeyi, toplumumuzda maalesef sosyal bir problem olarak baş gösteren aile içi ve kadına şiddet konusunda dikkat çekmek istiyoruz ki bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun. Devlet kurumlarımız koordinasyon içinde çalışmakta. Bu konu hakikatten önemlidir. Çünkü aile mefhumu toplumun en temel unsurudur. Maddi ve manevi anlamda ailesi güçlü olan toplumlar her zaman, her alanda çok daha gelişme gösterebilir. Huzur, asayiş, düzen açısından aile olmazsa olmazımızdır. O anlamda baktığımızda da ailede de özellikle kadına yönelik şiddet lanetlediğimiz, kesinlikle kabul edilemeyecek olan, insanlık suçudur. Bu suçun maalesef halen işleniyor olması, 21’nci yüzyılda böyle bir olayla karşı karşıya olmamızda anlaşılabilir değildir” diye konuştu.

“Kadına el kalkmaz”

Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede Balıkesir’de gerçekleşen çalışmalara da değinen Vali Şıldak, “Bu konuda bakanlıklarımız çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Biz de Balıkesir Valiliğimiz ve tüm bağlı kuruluşlarımız olarak periyodik olarak yaptığımız koordinasyon toplantılarında olsun ve bunun haricindeki projeli çalışmalarımızda olsun bu konuyu sürekli gündemde tutarak insanlarımıza iyice bunu benimsetmeyi ve kadınların el uzatılmayacak kadar kutsal, değerli olduğunu anlatmayı bir görev biliyoruz. İşte bugün de bunun için yeni bir fırsattır. Gerçekten kadına el kalkmaz, kalkamaz, kalkmamalı diyoruz. Bilindiği gibi spor müsabakalarımızda da artık bununla ilgili sürekli pankart uygulamamız var. Oradaki izleyiciler, sporcular, gençlerimizi bunu görsün ve yeni kuşaklar bu bilinçle yetişsinler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir’de 6 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Balıkesir özelindeki kadına şiddet olaylarını değerlendiren Vali Hasan Şıldak, “İlimize bakacak olursak Balıkesir’de tabi ki kadına yönelik şiddet olaylarına rastlamaktayız. İçinde bulunduğumuz yıla baktığımız zaman 6 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini görüyoruz. Fakat bu konuda aldığımız tedbirler artık en ileri seviyeye ulaşmıştır. Her olayı, yaşanan her bir hadiseyi, istenmeyen durumu inceliyoruz, mercek altına alıyoruz, gerekirse soruşturma açıyoruz, müfettiş görevlendiriyoruz. Buradaki amaç kurumlarımız hata yapmasın. Evet, biz iddia ediyoruz ki hatasız çalışıyoruz. Hata yapmadan polisimiz, jandarmamız, aile ve sosyal hizmetler müdürlüğümüz ve tüm birimleriyle bu konunun üzerine adeta titremekte ve her bir vakanın yenilenmemesi, cinayete kadar uzanan süreçlerin yaşanmaması, olayların tekrar etmemesi için bütün arkadaşlarımız büyük bir çaba içerisindeler. Baktığımız zaman bu konuya verilen önemin bir göstergesi olarak son üç yıllık dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzde olsun, emniyetimizde ve jandarmamızda; bu kurumların bağlı bütün birimlerinde olsun aile içi şiddet bürolarında görev yapan personel sayımızı neredeyse ikiye katlamış durumdayız. Hem personel sayımızı artırıyoruz hem de bu personelimize eğitim vermek suretiyle onların niteliklerini, bu konuya olan özenlerini geliştirmiş oluyoruz” bilgisini verdi.

“En ufak müsamaha gösterilmiyor”

Kadına yönelik şiddete en afak müsamaha gösterilmediğine vurgu yapan Vali Şıldak, “Devletimiz bu konuda her türlü faaliyeti yürütüyor. Her türlü çalışmayı titizlikle yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuda artık kadına el kalkmasın, aile içinde yaşanan sorunlar konuşarak çözülsün, hukuk çerçevesinde çözülsün, hoşgörüyle çözülsün. Ama şiddet asla kabul edilemez diyoruz. Bugünün özelliği de budur v turuncu renk de bunu vurguluyor. Ben buradaki stantlarda görev yapan yöneticilerimizi, personelimizi tebrik ediyorum. Kadınlar her şeyden önce annemizdir, eşimizdir, kızımızdır, yakınımızdır, onlar bizim toplumumuzun en nadir çiçekleridir. Onlara karşı lütfen özenli olalım ve tarifsiz bir şekilde kurumlarımızın çalışmaları devam edecek. Kadına yönelik şiddetin en küçüğüne bile en ufak müsamaha göstermeden en gerektiği, en kuvvetli şekilde mücadeleye devam edilecek, karşılık verilecektir” dedi.

Elektronik kelepçe uygulaması devam ediyor”

Elektronik kelepçe uygulamasının başarıyla devam ettiğini de kaydeden Vali Hasan Şıldak, “Elektronik kelepçe uygulaması da başarılı bir şekilde devam ediyor. İlimizde de bu sayı 100’e yaklaştı. Yani 100 civarında elektronik kelepçe uygulamamız var. Ama en son Havran ilçemizde bir olay yaşadık. Vatandaş elektronik kelepçesine zarar vermek suretiyle bir kadın vatandaşımızı yaraladı. Bu tür olaylarla da karşılaşıyoruz. Her bir olayı ayrı ayrı inceliyoruz, tekrarlamaması için bütün önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler kurulan stantlarda kadına yönelik şiddetle ilgili broşür dağıtarak kadınları bilgilendirdi.