Balıkesir Çocuk Hakları Komitesi Üyesi çocuklar, ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla Vali Hasan Şıldak’a ziyarette bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Balıkesir Çocuk Hakları Komitesi Üyesi çocuklar, ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla Vali Hasan Şıldak’a ziyarette bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost’un da hazır bulunduğu ziyarette çocuklar komitenin yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında Vali Şıldak’a bilgi verdiler. Çocuklar samimi bi sohbetle gerçekleşen ziyarette Şıldak’a ayrıca komite olarak yapmak istedikleri çalışmalardan bahsettiler.

Vali Şıldak nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, geleceğin sahibi olan tüm çocukların ’Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.