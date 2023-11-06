Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite bünyesinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle görüştü.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Şahin, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Genel Sekreter Yardımcısı Enes Bilgon ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sevim Ayhan da hazır bulundu.

“Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayacağız”

Gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Filistinli öğrencilerle yakından ilgilenirken, öğrencilerin ihtiyaçları ve talepleri hakkında da bilgi aldı. Gazze’de yaşananların; hiçbir insani, ahlaki ve vicdani değerle sığmadığını söyleyen Rektör Oğurlu, Filistin halkının ve Filistinli öğrencilerin acılarını yakından hissettiklerini dile getirdi. Öğrencilerin, önce devlete sonra da kendilerine emanet olduğunun altını çizen Rektör Oğurlu, “Çocukların, kadınların, yaşlıların kısacası silahsız ve sivil insanların katledildiği hiçbir savaş meşru değildir. Umuyoruz ki dost ve kardeş Filistin halkının yaşadıkları acılar ve uğradıkları zulüm tez zamanda son bulsun. Bizler de bu süreçte üniversitemizdeki Filistinli öğrencilerimizin ihtiyaçları ile yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.