Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un görev süresinin dolması ile birlikte boşalan rektörlük görevine İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile ataması yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

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