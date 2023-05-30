Özbekistan’ın Gülistan Devlet Üniversitesi ile ortak düzenlenen “Kaliteli Eğitim ve Disiplinler Arası Yaklaşım: Sorunlar, Çözümler ve İş Birlikleri” konferansına BAÜN’lü akademisyenlerde katılım sağladı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kazan Federal Üniversitesi ve Gülistan Devlet Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Kaliteli Eğitim ve Disiplinler Arası Yaklaşım: Sorunlar, Çözümler ve İş Birlikleri” konulu uluslararası konferans, Özbekistan’da yer alan Gülistan Devlet Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Konferansın açılış töreni, Gülistan Devlet Üniversitesi Kültür Sarayında gerçekleştirildi. Yerel yetkililerin yanı sıra ortak üniversitelerden temsilcilerin de yer aldığı açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da çevrim içi platform aracılığıyla katılarak bir açılış konuşması yaptı. Özbek Türkçesi ile yaptığı konuşmasında, düzenlenen etkinliğin ve iş birliğinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Rektör Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi olarak Türk Dünyasında yer alan dost ve kardeş ülkelerdeki üniversitelerle iş birliği içerisinde ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı. Rektör Oğurlu konuşmasında ayrıca, küreselleşen dünyada yeni teknolojilerle birlikte eğitim alanında da değişiklikler yaşandığını, yükseköğrenimde uluslararası rekabetin arttığını, her üniversitenin tek başına her alanda uzmanlaşamayacağının altını çizerken, bunun yerine uzmanlaşmış diğer üniversitelerin uluslararası seviyede tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

2 gün süren etkinlikte; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Hülya Gür ile Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Sare Çelik ve Doç. Dr. Yılmaz Gür tarafında da sözlü bildiri sunumları gerçekleştirildi.