Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logolu mezuniyet belgelerinin tanıtım programı düzenlendi. Bu mezuniyet belgesi ile Balıkesir Üniversitesi mezunlarına Avrupa kapısı açılıyor.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından, 40 Türk üniversitesindeki 142 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi veri tabanına yerleştirilerek, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkı tanındı. Uluslararası alanda önemli bir kazanıma daha imza atan Balıkesir Üniversitesi de 4 lisans programı ile 40 Türk üniversitesi arasında yer aldı.

Ankara’da düzenlenen törende Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logolu kullanım hakkı kazanan 40 üniversitenin yöneticilerine plaket takdim edildi. Törende Balıkesir Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, anı plaketini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın elinden aldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu: “Uluslararasılaşma çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, elde edilen kazanımın üniversite adına çok değerli olduğunu ifade ederken, yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta; Matematik, Kimya, Sosyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının diplomalarının TYÇ ve AYÇ logolarını almaya hak kazandığını dile getirdi. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurtdışında daha hızlı tanınacağı, öğrencilerin istihdam edilme imkanının artacağı ve öğrencilere yatay/dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacağını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri çerçevesinde diğer lisans programları için de TYÇ ve AYÇ süreçlerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.