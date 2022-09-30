Yeni anjiyografi ünitesinin açılışı; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, merhum Ahmet Aydemir’in ailesi, üniversite üst yönetimi, hastane üst yönetimi, öğretim üyeleri ve sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, Ahmet Aydemir Anjiyografi Ünitesi, düzenlenen açılış töreni ile faaliyete geçirildi. Açılışı yapılan yeni anjiyografi ünitesi ile birlikte hastane bünyesindeki anjiyografi ünitesi sayısı ikiye yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.