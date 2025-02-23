Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu’nda, bağışçı Ayana ve Mehmet Akkan çiftinin katkılarıyla oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Yüksekokul Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Züleyha Özer Arslankan ve Öğr. Gör. Duygu Kılıç ile akademisyenler, üniversite idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan yetkililer, kütüphanenin öğrencilere sağlayacağı akademik ve bireysel gelişime katkı sunacağını belirtti. Kütüphanenin yapımında emeği geçen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ve Yüksekokul Sekreteri Ersin Kocabıyık başta olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür edildi.

Bağışçı Akkan çifti ise eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Törenin sonunda Ayana ve Mehmet Akkan çiftine destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Açılış, kütüphane gezisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.